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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين التعليم العالي ومحافظة البحر الأحمر لتنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، لبحث آليات التعاون المشترك في عدد من مشروعات التنمية والخدمات بمحافظة البحر الأحمر.

بحث آليات التعاون في مشروعات التنمية والخدمات بالمحافظة

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توظيف الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعات والمراكز البحثية لدعم خطط التنمية بالمحافظات، بما يسهم في تقديم حلول علمية وعملية للتحديات التنموية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والجهات التنفيذية بالمحافظات، والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في دعم المشروعات التنموية والخدمية، بما يعظم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي ويربطها باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية على أرض الواقع.

كما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة اهتمام الوزارة بتعزيز الدور المجتمعي للجامعات، والتوسع في تنفيذ القوافل الطبية والتنموية والتوعوية بالمناطق المختلفة، لاسيما المناطق الحدودية والنائية، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة، باعتباره أحد المشروعات القومية الهادفة إلى تعزيز الطابع العمراني والثقافي للمدن، من خلال تطوير الشوارع والميادين والمباني العامة والخاصة بما يعكس هوية بصرية موحدة تتناغم مع الطبيعة البيئية للمدينة، التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع جامعة العاصمة فيما يتعلق بدعم البنية التحتية اللازمة للمشروع.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في تنفيذ القوافل الطبية والمتكاملة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أشار الوزير إلى تشكيل لجنة "القوافل المتكاملة" في إطار قيام الجامعات بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تغطية مختلف المناطق، لاسيما الحدودية والنائية، على أن تتولى كل جامعة تنظيم القوافل في نطاقها الجغرافي والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء التعاون في دعم البنية التحتية بمحافظة البحر الأحمر، خاصة في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب، حيث وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة ثلاثية تضم أساتذة متخصصين لدراسة سبل التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالمناطق النائية، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل لدراسة المخطط العام الشامل لتوصيل مياه الشرب إلى مختلف مناطق المحافظة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية التي تمتلكها الجامعات المصرية في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المجتمعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.

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