التعليم العالي: إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2026

تواجد لافت ضمن أفضل 100 عالميًا في عدد من أهداف التنمية المستدامة.

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اقتصاد المعرفة

كشف تصنيف التايمز نتائج نسخته للتأثير Times Higher Education Impact Rankings 2026، والذي يقيس أداء الجامعات بناءً على مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأظهرت النتائج إدراج 45 جامعة مصرية في نتائج نسخته الأخيرة لعام 2026، فضلًا عن تقدم في ترتيب الجامعات المصرية داخل فئات التصنيف.

وجاءت نتائج الجامعات المصرية داخل التصنيف على النحو التالي:

جامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب (101-200).

وأٌدرجت جامعة الإسكندرية في الترتيب (201-300).

وجاءت جامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة القاهرة، وجامعة المنصورة في الترتيب (301-400).

وأدرج التصنيف في الترتيب (401-600) كلًّا من: جامعة عين شمس، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الجيزة الجديدة، وجامعة قناة السويس، وجامعة السويس.

وفي الترتيب (601-800)، أُدرجت كلٌّ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة دمياط، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة المنوفية، وجامعة مصر الدولية، وجامعة فاروس، وجامعة بورسعيد، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سفنكس، وجامعة طنطا.

وأدرج التصنيف في الترتيب (801-1000): جامعة بدر بالقاهرة، وجامعة العاصمة، والجامعة الصينية، وجامعة المستقبل، وجامعة الجلالة، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة سوهاج، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة مدينة السادات.

وفي الترتيب (1001-1500) جاءت كلٌّ من جامعة بنها الأهلية، وجامعة دمنهور، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، وجامعة حورس، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة المنيا، وجامعة سيناء، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وفي الترتيب (1501+) جاءت كلٌّ من جامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة المنصورة الأهلية.

وفي إطار تقييم الأداء عبر أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، سجلت الجامعات المصرية حضورًا دوليًا بارزًا، محققة مراكز متقدمة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في عدد من الأهداف التي يقيسها التصنيف.

وشملت أبرز النتائج:

القضاء على الفقر: جامعة القاهرة (48 عالميًا)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (63 عالميًا).

القضاء على الجوع: جامعة القاهرة (84 عالميًا)، وجامعة أسوان (95 عالميًا).

الصحة الجيدة والرفاه: جامعة الجيزة الجديدة (92 عالميًا).

التعليم الجيد: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (18 عالميًا).

المياه النظيفة والنظافة الصحية: جامعة الإسكندرية (16 عالميًا)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (97 عالميًا).

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: جامعة الإسكندرية (8 عالميًا)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (19 عالميًا)، وجامعة أسيوط (54 عالميًا)، وجامعة أسوان (92 عالميًا).

العمل اللائق والنمو الاقتصادي: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (24 عالميًا)، وجامعة أسيوط (60 عالميًا).

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية: جامعة المنصورة (39 عالميًا).

الحد من أوجه عدم المساواة: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (96 عالميًا).

مدن ومجتمعات محلية مستدامة: جامعة أسوان (43 عالميًا).

الاستهلاك والإنتاج المسؤولان: جامعة عين شمس (28 عالميًا)، وجامعة سفنكس (58 عالميًا)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (91 عالميًا).

العمل المناخي: جامعة الإسكندرية (93 عالميًا).

الحياة تحت الماء: جامعة السويس (41 عالميًا)، وجامعة أسيوط (98 عالميًا).

الحياة في البر: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (66 عالميًا).

السلام والعدل والمؤسسات القوية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (44 عالميًا).

عقد الشراكات لتحقيق الأهداف: جامعة أسوان (14 عالميًا).

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات لعام 2026 يعكس التزام مؤسسات التعليم العالي بدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع الشراكات المجتمعية والدولية، وتبني الممارسات المؤسسية الداعمة للاستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج مبادئ التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة التعليمية والبحثية والخدمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانة الجامعات المصرية على الساحة الدولية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار الوزارة في جهود تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، والاهتمام بجودة الأبحاث المشتركة التي تحظى بمعدلات مرتفعة من الاستشهادات العلمية، بما يعزز فرص نشرها في الدوريات العلمية ذات التأثير المرتفع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الجهد المتميز للجامعات المصرية في سعيها نحو التميز الأكاديمي والبحثي، والذي ينعكس في التقدم المتواصل الذي تحققه في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.

ويُعد تصنيف تأثير الاستدامة (THE Sustainability Impact Ratings 2026) الصادر عن Times Higher Education التصنيف العالمي الوحيد الذي يقيس إسهامات الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة.

وشملت نسخة عام 2026 تقييم أداء 1646 جامعة من 116 دولة وإقليمًا. وتعتمد منهجية التصنيف على أربعة محاور رئيسية، هي: البحث العلمي، والحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد، وخدمة المجتمع والشراكات، والتعليم، حيث يتم تقييم الجامعات وفق مؤشرات كمية ونوعية مرتبطة بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل هذه المؤشرات حجم وتأثير الأبحاث العلمية، والسياسات والمبادرات المؤسسية، والبرامج المجتمعية، والأنشطة التعليمية ذات الصلة بالاستدامة والدخول في التصنيف العام.

كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، مما ساهم في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية.