التعليم العالي: إدراج 60 مجلة علمية مصرية في تقرير "كلاريفيت" للمجلات الدولية لعام 2025

أعلن تقرير Journal Citation Reports (JCR) لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "كلاريفيت" إدراج 60 مجلة علمية مصرية ضمن قاعدة بياناته، بما يعكس التطور المتواصل للمجلات العلمية المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وأظهرت النتائج إدراج 8 مجلات علمية ضمن الفئة الأولى (Q1)، و11 مجلة ضمن الفئة الثانية (Q2)، و12 مجلة ضمن الفئة الثالثة (Q3)، و27 مجلة ضمن الفئة الرابعة (Q4)، إلى جانب مجلتين مفهرستين دون تصنيف ربعي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: النتائج تعكس نجاح جهود دعم النشر العلمي الدولي والارتقاء بجودة البحث العلمي المصري

كما كشف التقرير عن تميز المجلات العلمية المصرية في 39 تخصصًا علميًا متنوعًا، مع تنوع واسع في التخصصات، شملت قطاع العلوم الطبية والصحية والدوائية، ومجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الأساسية، ومجالات العلوم الزراعية والبيئية والبيولوجية والبيطرية، فضلًا عن الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية، وكذلك مجالات الآثار والترميم والدراسات التراثية.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحضور القوي للمجلات الصادرة عن مؤسسات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في التقرير، وإدراج عدد منها ضمن الفئات الأعلى تأثيرًا واستشهادًا.

وأكد الوزير أن هذا التقدم يعكس نجاح جهود تطوير منظومة البحث العلمي ودعم النشر الدولي عالي الجودة، بما يسهم في تعزيز الحضور الدولي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية، ورفع معدلات التأثير والاستشهادات العلمية.

كما ثمن الوزير جهود الجامعات والمراكز البحثية المصرية التي حققت مجلاتها تقدمًا في التقرير، مشيدًا بجهود هيئات التحرير والباحثين في الارتقاء بجودة النشر العلمي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي المصري وربطه بالمعايير الدولية، مع التركيز على البحث العلمي التطبيقي، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن التطور في عدد المجلات العلمية المصرية المدرجة ضمن تقارير "كلاريفيت" يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم النشر العلمي الدولي، والارتقاء بجودة المخرجات البحثية، وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات العلمية المرموقة حول العالم، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الجامعات والمراكز البحثية المصرية لرفع معدلات النشر في المجلات الدولية المرموقة، وزيادة التأثير البحثي والاستشهادات العلمية، وتحسين مؤشرات الأداء البحثي على المستوى الدولي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم مختلف أوجه الدعم الفني للمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويُعد تقرير المجلات العلمية الصادر عن "كلاريفيت" (Journal Citation Reports - JCR) أحد أبرز المرجعيات الدولية لتقييم المجلات العلمية على مستوى العالم، إذ يصدر سنويًا استنادًا إلى بيانات قاعدة Web of Science، ويشمل المجلات التي تستوفي معايير صارمة تتعلق بالجودة العلمية، والتحكيم، والنزاهة البحثية، وانتظام النشر، والتأثير العلمي.

وتضمنت نسخة عام 2025 أكثر من 22 ألف مجلة علمية موزعة على 254 تخصصًا علميًا تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم، بما يعكس مكانة التصنيف باعتباره أحد أهم المؤشرات الدولية لقياس جودة المجلات العلمية وتأثيرها البحثي.

ويصنف معامل تأثير المجلات داخل قواعد بيانات Journal Citation Reports إلى أرباع (Quartiles) داخل كل تخصص علمي، بحيث تمثل Q1 أعلى 25% من المجلات في نفس التخصص وفقًا لمعامل التأثير، بينما تمثل Q2 الفئة التالية (25%–50%)، وQ3 (50%–75%)، وQ4 أدنى 25% داخل نفس الفئة التصنيفية.

كما تجدر الإشارة إلى مواصلة بنك المعرفة المصري أداء دوره المحوري في إتاحة المصادر العلمية العالمية للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار، بما يدعم تطوير البحث العلمي، ويعزز الحضور الدولي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية، ويسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.