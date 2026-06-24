مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، إلى جانب متابعة الخطط الاستثمارية ومعدلات تنفيذ المشروعات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، مع توفير التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها فيها.

كما يتناول الاجتماع عددًا من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، لا سيما الوزارات الخدمية، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

ويستعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات جهود لجنة ضبط الأسواق والأسعار، والإجراءات المتخذة لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بمختلف المحافظات.

ويتضمن الاجتماع كذلك متابعة رئيس الوزراء للملفات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، فضلًا عن بحث آليات تنفيذ المشروعات القومية ومتابعة معدلات الإنجاز بها.

كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.