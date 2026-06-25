رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور مائتي عام على تأسيسها| صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور مائتي عام على تأسيسها، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في ظل أجواء وطنية تؤرخ لمسيرة الدبلوماسية المصرية العريقة التي امتدت على مدار قرنين من الزمان، وأسهمت في ترسيخ مكانة الدولة المصرية؛ عربيا وإقليمياً ودولياً، فضلا عن دورها المحوري في الدفاع عن مصالحها وصون أمنها القومي.

شارك في الاحتفالية لفيف من الوزراء وكبار المسئولين والشخصيات العامة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب عددٍ من السفراء، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وقبل بدء فعاليات الحفل، حضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة تذكارية جماعية مع الوزراء ومسئولي وزارة الخارجية.

افتتاح المُتحف الجديد لوزارة الخارجية

ثم توجه رئيس مجلس الوزراء لقص الشريط إيذانا بافتتاح المُتحف الجديد لوزارة الخارجية، الذي يضم مجموعة فريدة من الوثائق التاريخية النادرة، والمراسلات الدبلوماسية الأصلية، والمعاهدات والاتفاقيات التي وثقت محطات مهمة في تاريخ مصر وعلاقاتها الخارجية، بما يجسد الإرث العريق للدبلوماسية المصرية ويخلد إسهامات أجيال متعاقبة من رجالها ونسائها، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أقسام المتحف والمقتنيات المعروضة به التي تعتبر شاهدة على ذاكرة الدبلوماسية المصرية وتوثيق مسيرتها الممتدة عبر قرنين من الزمن.

وبدأت فعاليات الحفل بمشاهدة رئيس الوزراء والسادة الحضور فيلم تسجيلي قصير يوثق مسيرة وزارة الخارجية المصرية على مدار مائتي عام، من خلال شهادات عدد من وزراء الخارجية السابقين، واستعراض الدور الوطني والدبلوماسي الذي اضطلعت به الوزارة في خدمة مصر والدفاع عن مصالحها عبر مختلف المراحل التاريخية.



وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أن الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس وزارة الخارجية يمثل محطة وطنية لاستحضار الإرث العريق للدبلوماسية المصرية وتجديد العزم على مواصلة رسالتها في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن الدبلوماسية المصرية شهدت، في ظل توجيهات وقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نقلة نوعية عززت من مكانة مصر الإقليمية والدولية ورسخت سياسة الاتزان الاستراتيجي، والتى تجمع بين الثبات على المبادئ والانفتاح على العالم، بما يخدم المصالح الوطنية.

ومن جانبه، ألقى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كلمة استعرض فيها ما تشهده العاصمة الجديدة من تطور عمراني وتنموي متكامل، باعتبارها أحد أبرز المشروعات الوطنية التي تجسد رؤية الدولة المصرية نحو بناء مستقبل أكثر حداثة واستدامة.