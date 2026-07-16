طبيبة مصرية تنقذ حياة مريض على متن طائرة مصر للطيران

أشاد الإعلامي حسام الدين حسين بالموقف الإنساني الذي قدمته الدكتورة مروة صلاح، بعدما نجحت في إسعاف راكب تعرض لوعكة صحية مفاجئة على متن إحدى رحلات مصر للطيران المتجهة من لندن إلى القاهرة، مؤكدًا أن الواقعة عكست كفاءة الأطباء المصريين وروحهم الإنسانية.

حسام الدين: قصة ملهمة احتفى بها المصريون

وقال حسام الدين حسين، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، إن الواقعة تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول صورة توثق طريقة تعليق المحلول داخل الطائرة لإنقاذ الراكب، مشيرًا إلى أن الموقف لاقى إشادة واسعة من المصريين.

بطولة في ظروف استثنائية

وأوضح أن إسعاف المريض داخل الطائرة لم يكن أمرًا سهلًا، خاصة أنه جرى في ظروف الطيران وضغط الجو، ما جعل التدخل الطبي أكثر صعوبة، مؤكدًا أن الدكتورة مروة صلاح نجحت في التعامل مع الحالة باحترافية حتى استقرت حالته.

تركت مقعد الدرجة الأولى لإنقاذ المريض

وأضاف أن الدكتورة مروة صلاح كانت تجلس في مقعدها بالدرجة الأولى، لكنها غادرته فور علمها بتعرض الراكب، الدكتور محمد إبراهيم، لوعكة صحية، وظلت بجواره حتى انتهاء الأزمة، في موقف وصفه بأنه يجسد أسمى معاني الرحمة والإنسانية.

إشادة بالأطباء المصريين

وأشار حسام الدين حسين إلى أن الواقعة تؤكد كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في أصعب الظروف، متمنيًا الشفاء العاجل للدكتور محمد إبراهيم، وموجهًا التحية والتقدير للدكتورة مروة صلاح على موقفها الإنساني.