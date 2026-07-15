خصم 50% على التذاكر.. مصر للطيران تفتتح خطا جديدا بين القاهرة وبرمنجهام البريطانية

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط بين العاصمة المصرية القاهرة ومدينة برمنجهام بالمملكة المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع شبكة خطوطها الجوية الدولية في القارة الأوروبية وتوفير خيارات سفر متعددة لعملائها عبر مركزها الرئيسي في مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة تشغيل الرحلات المباشرة على هذا الخط الجديد اعتباراً من 27 أكتوبر 2026، ليربط مدينة برمنجهام بشبكة وجهات مصر للطيران الممتدة حول العالم في أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا.

وتزامنًا مع إطلاق الوجهة الجديدة، طرحت مصر للطيران عرضاً ترويجياً خاصاً يتضمن خصماً بنسبة 50% على جميع درجات السفر (الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال) للرحلات المتجهة من وإلى برمنجهام.

وأوضحت الشركة أن هذا العرض سيسري لافتتاح الخط الجديد وسيكون متاحاً للحجز حتى 24 نوفمبر 2026.

ودعت الناقلة الوطنية المسافرين الراغبين في الاستفادة من هذا العرض إلى إتمام حجوزاتهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أو من خلال مكاتب مبيعات مصر للطيران المحلية والدولية، بالإضافة إلى وكلاء السفر المعتمدين.