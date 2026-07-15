مصر للطيران تطلق مسابقة أسبوعية للفوز بتذاكر سفر مجانية إلى وجهاتها الدولية

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن إطلاق مسابقتها الجماهيرية الأسبوعية لشهر يوليو الجاري، والتي تتيح للمسافرين فرصة الفوز بتذاكر طيران مجانية على الدرجة السياحية للسفر إلى أي وجهة دولية ضمن شبكتها العالمية الممتدة حول العالم.

وتقوم فكرة المسابقة على قيام المشاركين بتخمين وجهتين سياحيتين تحددهما الشركة أسبوعياً عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. ومن المقرر اختيار أربعة فائزين عشوائياً بمعدل فائز واحد كل أسبوع طوال شهر يوليو، على أن يجرى إعلان أسماء الفائزين بصفة أسبوعية، مع تحمل الفائزين فقط لقيمة الضرائب والرسوم المقررة على التذكرة.

وحددت مصر للطيران مجموعة من الشروط والأحكام للاشتراك في المسابقة؛ حيث تشمل شروط التقديم متابعة الصفحة الرسمية للشركة، وكتابة الإجابة الصحيحة في التعليقات مع الإشارة للأصدقاء، وإعادة مشاركة المنشور على الملف الشخصي للمشترك.

وأوضحت الشركة أن التذاكر المجانية ستكون صالحة للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026. كما أكدت اللائحة التنظيمية للمسابقة عدم أحقية موظفي شركة مصر للطيران أو موظفي الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى أقاربهم من الدرجة الأولى، في الاشتراك بالمسابقة، مشددة على احتفاظ الشركة بحقها الكامل في حجب الجائزة في حال مخالفة هذه الشروط.