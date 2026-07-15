الاحتلال يغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزي عطارة وعين سينيا شمال مدينة رام الله، أمام حركة الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة تنقلهم في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال منعت المركبات من المرور عبر الحاجزين، ما أدى إلى اصطفاف أعداد كبيرة من المركبات وانتظار الفلسطينيين لفترات طويلة.

وفي سياق متصل، اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 40 شجرة زيتون معمرة، في قرية زبوبا غرب جنين، كما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رعاة الأغنام، في قرية كيسان شرق بيت لحم وهددتهم بعدم العودة للرعي، وإلا سيتم الاستيلاء على رؤوس الأغنام.





