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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف حكيمي: المغرب يواصل كتابة تاريخه.. وما تحقق في كأس العالم خطوة جديدة والقادم أفضل

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي
يارا أمين

حرص أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، على توجيه رسالة مؤثرة للجماهير عقب وداع "أسود الأطلس" منافسات كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي.

ونشر حكيمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة أكد خلالها فخره بما حققه المنتخب المغربي في البطولة، مشددًا على أن الهزيمة لن تُوقف طموحات الفريق.

وقال حكيمي: "الأمم العظيمة لا تُعرَّف بالهزيمة، بل بكل ما تبنيه. المغرب يواصل كتابة تاريخه، وما تحقق في هذه البطولة يمثل خطوة جديدة في مسيرة هذا المنتخب، والقادم سيكون أفضل."

وكان المنتخب المغربي قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة لم يظهر خلالها "أسود الأطلس" بالمستوى المنتظر، لتنتهي رحلتهم في البطولة عند هذا الدور، رغم الأداء المميز الذي قدمه الفريق في مشواره بالمونديال.

أشرف حكيمي منتخب المغرب أسود الأطلس كأس العالم 2026 إنستجرام

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