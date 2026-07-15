فيفا: النجم العالمي "بوست مالون" يحيي حفل ختام كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إحياء المغني العالمي بوست مالون، حفل ختام بطولة كأس العالم 2026، الذي سينطلق قبل 90 دقيقة من المباراة النهائية للمونديال يوم الأحد المقبل على ملعب "نيوجيرسي".

وقال فيفا - عبر موقعه الرسمي مساء اليوم /الأربعاء/ - إن العرض الذي سيقدمه "بوست مالون" سيجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأضاف "بينما يستعد العالم للمباراة الأكثر ترقبا في كرة القدم، سيقف أحد أبرز رموز الموسيقى العالمية في قلب الحدث، إذ سيحيي النجم العالمي بوست مالون حفل ختام كأس العالم 2026، مقدما عرضا استثنائيا يمهد لانطلاق النهائي في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد المقبل".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو "في لحظة تمثل نقطة التقاء بين الرياضة والثقافة واهتمام العالم، سيقدم بوست مالون عرضا يحتفي بمسار البطولة ويشعل الأجواء قبل أن تتجه أنظار العالم إلى طرفي النهائي".

وأضاف إنفانتينو "يسعدنا أن يعتلي هذا الكم الهائل من النجوم أرضية الملعب، من عالمي كرة القدم والترفيه؛ إذ سيمنح حفل الختام النغمة المناسبة لنهائي تاريخي في كأس العالم، على نحو يجمع على منصة واحدة لا تنسى بين الشغف الذي أبداه 48 منتخبا و16 مدينة مضيفة وملايين المشجعين".

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا حجز المقعد الأول في المباراة النهائية لمونديال 2026 بعد تغلبه أمس على منتخب فرنسا بهدفين دون رد، منتظرا الطرف الثاني في النهائي، وهو الفائز في مباراة منتخبي الأرجنتين وإنجلترا.