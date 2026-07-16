أمير هشام: منصف بقرار أهلاوي بنسبة 99%.. والصفقة تقترب من الحسم

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي بات على أعتاب حسم صفقة التعاقد مع الجزائري منصف بقرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، مشيرًا إلى أن انتقال اللاعب أصبح قريبًا للغاية.

صفقة التعاقد مع الجزائري منصف بقرار

وأوضح هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورت" المذاع على قناة Modern Mti، أن المفاوضات بين الأهلي ودينامو زغرب وصلت إلى مراحلها النهائية، بعدما شهدت الفترة الماضية تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر بين جميع الأطراف.

وأضاف أن إدارة الأهلي سعت إلى تخفيض القيمة المالية المطلوبة، إلا أن النادي الكرواتي تمسك بموقفه، بعدما بدأ التفاوض بطلب الحصول على 4 ملايين يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقة يُنتظر أن تُحسم مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض البنود والنسب الإضافية التي سيحصل عليها دينامو زغرب مستقبلًا.