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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنيين جديدين بكليتي الطب والدراسات الإسلامية بدمياط.. صور

افتتاح مبني جديد بكلية الطب
افتتاح مبني جديد بكلية الطب
محمد شحتة

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، مبنيين جديدين؛ أحدهما تابع لكلية الطب، والآخر يمثل المقر الجديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق. 

وأكد الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب للبنين، أن افتتاح المبنى الجديد لكلية الطب يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكلية، ودعم قدراتها التعليمية والتدريبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة إعداد الأطباء ومستوى الخدمات التعليمية الطبية، موجهًا الشكر إلى فضيلة رئيس الجامعة؛ لدعمه المتواصل للكلية، وكل من أسهم في إنجاز هذا الصرح العلمي.

معلومات عن المبني الجديد

وأضاف، أن المبنى أقيم على مساحة ٧٩٠٠ متر، ومكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، ويضم ١٩ معملًا مجهزًا، و٤ مدرجات يسع المدرج الواحد ٢٨٠ طالبًا، إضافة إلى معمل للمهارات الطبية يسع ٨٠ طالبًا، ومكتبة مركزية وأخرى إلكترونية زاخرتين بالمراجع العلمية وقواعد البيانات، مضيفًا أن المبنى يشمل أيضًا عددًا من المرافق والخدمات من بينها: صالة ألعاب رياضية وكافيتريا؛ بهدف تحقيق بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما أعرب الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن سعادته بهذا الافتتاح الذي كان يُمثِّل حلمًا طال انتظاره لخدمة أبناء محافظة دمياط من الطلاب والطالبات الدارسين بجامعة الأزهر، وخاصة قطاع الطب موجهًا الشكر إلى رئيس الجامعة والمحافظ وجميع من شاركوا في الافتتاح، داعيًا لمصر بالحفظ من كل سوء.

وفي سياق متصل، عبَّر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية ولجنة خدمة المجتمع، عن فخره بأبناء دمياط الذين أسهموا بإخلاص في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن فعل الخير لا سيما في مجال نشر العلم النافع مقدَّم على غيره من الأعمال؛ لما فيه من نفع للإنسانية، مقدمًا خالص التحية لكل مَن قدم يد العون حبًّا ودعمًا لرسالة الأزهر الشريف.

وأضاف الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، أن هذا الصرح نشأ على أساس الإخلاص وصدق النية في التجارة الرابحة مع الله؛ لذا كانت الثمرة هو ما نشهده اليوم من صرح طبي تقر به أعيننا، داعيًا الله- تعالى- أن يجعله منارةً علمية لتخريج أجيال من الأطباء الأكفاء، وأن يكون المبنى الجديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية نواة لتخريج جيل جديد من العلماء حاملين راية الأزهر الشريف ومُتبنِّين رسالته السامية. 
وفي السياق ذاته ألقى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة كلمة في حفل الافتتاح، أشاد فيها بالافتتاحات الجديدة، مؤكدًا أنها رسالة محبة للخير وأهله، وتعكس قيم الأزهر الشريف في السعي إلى نفع الناس، وإعمار الأرض بالعلم والعمل، وتؤكد أن الأزهر الشريف يواصل أداء دوره في خدمة الوطن والإنسان.

من جهته قدم الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر للمحافظ وللقيادات التنفيذية في محافظة دمياط؛ لتعاونهم مع قطاعات الأزهر الشريف في النهوض بالتعليم الأزهري في جميع مراحله التأسيسية والجامعية، معبرًا عن سعادته لما لمسه من حب أهل دمياط للأزهر الشريف وحرصهم على تعليم أبنائهم في الأزهر الشريف، وإنفاقهم في سبيل ذلك الغالي والنفيس.

بدوره تحدث الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مستهلًّا كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي لم يكن قبل أربع سنوات سوى حلم، لكنه تحول إلى حقيقة بعزم الرجال وإخلاصهم وتفانيهم، مقدمًا شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الداعم الأول والسند المتين لكل إنجاز تشهده الجامعة.

وتابع رئيس الجامعة: "إن ما أراه اليوم هو تأكيد على العزم والمثابرة، وتجربة أرض دمياط الجديدة أنموذج يحتذى به في العمل والإخلاص، واليوم نحتفل بنقل كلية الدراسات الإسلامية والعربية إلى هذا الفرع الجديد، ومبنى كلية الطب للبنين الذي تكلف ملايين الجنيهات، مما يدل على أننا نحرص على التوسع في الكليات والبرامج التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل".

وعلى صعيد متصل، ألقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، كلمة بدأها بالترحيب برئيس جامعة الأزهر وضيوف المحافظة الذي حضروا للاحتفال بهذا الإنجاز التعليمي، مؤكدًا أننا اليوم أمام حدث فريد وصرح جديد يحمل رسالة الأزهر الشريف، ويوسع الاستفادة من التعليم الأزهري بالمحافظة.

الأزهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر كلية الطب بدمياط كلية الدراسات الإسلامية والعربية كليات الأزهر

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