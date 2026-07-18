أجويرو يهاجم لابورت قبل نهائي كأس العالم: لا تتظاهر بالشجاعة فأنا أعرفك جيدًا

وجه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أسطورة منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي، هجومًا حادًا إلى إيمريك لابورت، مدافع المنتخب الإسباني، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نهائي كأس العالم 2026.

جاءت تصريحات أجويرو ردًا على تصريحات لابورت، التي ألمح خلالها إلى وجود مجاملات تحكيمية لصالح منتخب الأرجنتين خلال مشواره في البطولة، وهي التصريحات التي أثارت حالة من الجدل قبل النهائي المرتقب.

ماذا تريد أن تفعل يا لابورت؟

وقال أجويرو، في تصريحات عبر منصة "Ataque Futbolero" بنسختها الإسبانية: "ماذا تريد أن تفعل يا لابورت؟ أنا أعرفك جيدًا لأنني لعبت معك في مانشستر سيتي، وهذه ليست شخصيتك الحقيقية".

وأضاف مهاجم الأرجنتين السابق: "قلت إنك شاهدت في المباريات الأخيرة أشياء أدهشتك بشأن التحكيم، أريد أن أعرف ما هي هذه الأشياء تحديدًا؟".

لا تتظاهر بالشجاعة

وواصل أجويرو هجومه على مدافع إسبانيا قائلًا: "لا تتظاهر بالشجاعة ولا تحاول لعب دور الرجل المستفز، لأنك عندما تكون في المواجهة ستتراجع ويتغير موقفك، فأنا أعرفك جيدًا".

تصريحات لابورت

كان لابورت قد أثار الجدل خلال تصريحاته الأخيرة، عندما تحدث عن بعض القرارات التحكيمية في مباريات منتخب الأرجنتين، مطالبًا الحكام بالسيطرة على ما وصفه بـ"التدخلات العنيفة" وعدم السماح بخروج المباريات عن إطارها الرياضي.

تأتي تصريحات أجويرو لتزيد من سخونة الأجواء قبل النهائي المرتقب، الذي يجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة يسعى خلالها "التانجو" للحفاظ على لقب كأس العالم، بينما يطمح "لاروخا" للتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.