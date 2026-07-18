قبل صافرة الحسم.. نهائي تاريخي بين الأرجنتين وإسبانيا يخطف أنظار العالم| ماذا سيحدث ؟

لن يكون نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا مجرد مواجهة لتحديد بطل العالم، بل سيحمل طابعا استثنائيا يجمع بين المتعة الكروية والاستعراض الفني، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد فترة الاستراحة بين شوطي المباراة إلى 17 دقيقة، لإقامة عرض موسيقي عالمي على غرار عروض نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول".

ويحتضن ملعب "ميتلايف" في نيويورك المباراة المرتقبة، وسط حضور جماهيري وإعلامي ضخم، في واحدة من أكثر نهائيات كأس العالم ترقبًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يسعى كل منتخب لكتابة فصل جديد في تاريخه الكروي.

استراحة أطول من أجل عرض عالمي

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبين رسميًا بأن فترة الاستراحة بين الشوطين ستزيد من 15 إلى 17 دقيقة، لإتاحة الوقت لإقامة الحفل الفني الذي سيستمر نحو 11 دقيقة، فيما ستخصص الدقائق المتبقية لتركيب وإزالة منصة العرض، بالإضافة إلى تجهيز أرضية الملعب وريها قبل انطلاق الشوط الثاني.

ويأتي القرار بعد تقارير تحدثت عن إمكانية امتداد الاستراحة إلى نصف ساعة، إلا أن "فيفا" حسم الجدل وأكد أن زمن التوقف لن يتجاوز 17 دقيقة.

نجوم الموسيقى يشعلون أجواء النهائي

وسيشارك في الحفل عدد من أشهر نجوم الغناء العالمي، يتقدمهم كريس مارتن، قائد فرقة "كولدبلاي"، إلى جانب شاكيرا، ومادونا، وفرقة "بي تي إس"، وبورنا بوي، وجاستن بيبر، في عرض يُنتظر أن يكون من أكبر الفعاليات الفنية المصاحبة لبطولات كأس العالم.

ويعكس هذا التوجه رغبة "فيفا" في تحويل المباراة النهائية إلى حدث ترفيهي عالمي يتجاوز حدود كرة القدم، ويستهدف ملايين المشاهدين حول العالم.

الأرجنتين تبحث عن المجد وإسبانيا تطارد النجمة الثانية

على الجانب الرياضي، يدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة بطموح الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله التاريخي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يسعى لإنهاء مسيرته الدولية بإنجاز جديد يرسخ مكانته كأحد أعظم لاعبي اللعبة.

في المقابل، يخوض المنتخب الإسباني المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار مميز في البطولة، آملاً في استعادة أمجاد مونديال 2010 وحصد لقبه العالمي الثاني، مستندًا إلى مجموعة شابة قدمت مستويات لافتة طوال البطولة.

مواجهة تكتيكية بين مدرستين كرويتين

ويتوقع المتابعون أن يشهد النهائي صراعا تكتيكيا من الطراز الرفيع؛ فالأرجنتين تعتمد على الخبرة والمرونة الهجومية والقدرة على حسم المباريات الكبرى، بينما تتميز إسبانيا بالاستحواذ والتمريرات القصيرة والضغط المتقدم، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

كما تمثل المباراة صدامًا بين جيلين من النجوم، حيث يطمح ميسي لكتابة النهاية المثالية لمسيرته، بينما يسعى نجوم إسبانيا الشباب إلى تدشين حقبة جديدة للكرة الإسبانية على الساحة العالمية.

العالم يترقب ليلة لا تُنسى

ومع اكتمال الاستعدادات الأمنية والتنظيمية في نيويورك، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "ميتلايف"، حيث تمتزج المنافسة الرياضية بعروض ترفيهية غير مسبوقة، في نهائي يعد بأن يكون واحدًا من أكثر نهائيات كأس العالم إثارة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، في ليلة ستحدد هوية بطل العالم لعام 2026 وتدخل سجل البطولة بأحداثها الاستثنائية.