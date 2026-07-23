10 ملايين يورو تفصل إيطاليا عن حلم التعاقد مع جوارديولا

في ظل بحث الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن مدير فني جديد لقيادة المنتخب، تلقى حلم التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا ضربة قوية، بعدما كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن المدرب يتجه لرفض العرض الإيطالي بسبب الخلاف الكبير حول الراتب السنوي.

ووفقًا للتقرير، طلب جوارديولا الحصول على راتب يبلغ 20 مليون يورو سنويًا للموافقة على تدريب منتخب إيطاليا، في حين لا يتجاوز العرض المقدم من الاتحاد الإيطالي 10 ملايين يورو سنويًا، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة المالية الكبيرة تجعل فرص إتمام الاتفاق ضعيفة في الوقت الحالي، ما دفع مسؤولي الاتحاد الإيطالي إلى إعادة فتح ملف المدرب الجديد، مع عودة أسماء أخرى إلى دائرة الترشيحات، أبرزها أنطونيو كونتي، وروبرتو مانشيني، وأندريا بيرلو.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي قد أكد في وقت سابق وجود اتصالات مع جوارديولا، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وسط استمرار البحث عن المدير الفني الذي سيقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة.