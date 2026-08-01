مفاجأة من الهند.. شركات محلية تتفوق على تسلا وBYD

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا حادًا خلال النصف الأول من عام 2026 الجاري، حيث تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وانخفض حجم المشتريات بواقع 144680 سيارة كهربائية. ورغم هذا الانكماش العام الذي طال معظم الموديلات، تمكنت 3 سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من عكس الاتجاه السائد وتحقيق معدلات نمو قوية.

لكزس RZ تتصدر قائمة النمو الميداني

حقتت سيارة لكزس "RZ" أعلى نسبة نمو سنوي بين السيارات الكهربائية المدمجة، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 106.8%.

وبلغ إجمالي المبيعات 7814 سيارة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 3779 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع بفضل التحديثات الشاملة لطرارات عام 2026، والتي شملت زيادة مدى القيادة ليصل إلى 301 ميلًا، وإطلاق فئة جديدة بقوة 402 حصانًا، وتوفير منفذ الشحن السريع (NACS) المتوافق مع شبكات شحن تسلا.

تويوتا bZ تسجل زيادة في المبيعات تقارب 90%

جاءت سيارة تويوتا "bZ" في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو، مسجلة زيادة بنسبة 89.8% في المبيعات الميدانية. ونجحت تويوتا في بيع 17553 سيارة من هذا الطراز خلال 6 أشهر، متجاوزة منافسين رئيسيين في السوق الأمريكي.

ويعود هذا التحول إلى الاستجابة لطلبات المستهلكين عبر خفض السعر الأساسي إلى 34900 دولار، وزيادة سعة البطارية لترفع المدى المباشر إلى 314 ميلًا، إلى جانب رفع قوة فئات الدفع الكلي إلى 338 حصانًا وتسريع عمليات الشحن.

كيا EV9 تعزز حضورها في فئة السيارات العائلية

واصلت سيارة كيا "EV9" نموها المستقر في فئة السيارات الكهربائية ثلاثية الصفوف، حيث سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 42.9% بواقع 7035 سيارة مبيعة.

واستفادت كيا من تقديم طراز عائلي كبير يتسع لـ 7 ركاب مع مدى قيادة يصل إلى 305 ميلًا ومنظومة قوة تبلغ 422 حصانًا، إضافة إلى دعم منفذ الشحن (NACS) وفئة "Nightfall Edition" لعام 2026، لتصبح ثاني أكثر سيارة كهربائية ثلاثية الصفوف مبيعات في أمريكا.

تعكس نتائج التقرير الصادر عن مؤسسة "Cox Automotive" أن النجاح في ظل تراجع السوق يرتبط بتجاوز المشكلات التقنية سريعًا وتوفر شبكة موزعين قوية.

حيث اعتمدت شركات تويوتا ولكزس وكيا على اسمها التاريخي وشبكات الصيانة الممتدة لإقناع المشتري الأمريكي بالتحول الكهربائي.