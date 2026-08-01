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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصل لـ 480 حصانا.. مواصفات فورد موستانج Mach-E الكهربائية الجديدة

فورد موستانج Mach-E
فورد موستانج Mach-E
صبري طلبه

تواصل فورد تعزيز انتشار موستانج Mach-E في الأسواق العالمية، حيث تعد واحدة من أبرز السيارات الكهربائية المقدمة حديثًا والتي تحمل شعار العلامة الأمريكية، بعدما نجحت في الجمع بين الأداء الرياضي والتقنيات الحديثة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

أداء ومحرك فورد موستانج Mach-E

تتمكن السيارة فورد موستانج Mach-E من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية، حيث تعتمد على منظومة كهربائية قادرة على إنتاج قوة إجمالية تبلغ 480 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 950 نيوتن متر، كما يصل مدى القيادة بالشحنة الواحدة إلى 419 كيلومترًا.

فورد موستانج Mach-E

تجهيزات فورد موستانج Mach-E

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 15.5 بوصة، تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف لتتيح التحكم في عدد من أنظمة السيارة، بالإضافة إلى باقة من تقنيات السلامة أبرزها منظومة الوسائد الهوائية، وأنظمة المكابح المتقدمة.

فورد موستانج Mach-E

تصميم فورد موستانج Mach-E

تحمل فورد موستانج Mach-E ملامح تصميمية مستوحاة من هوية سيارات موستانج، مع خطوط انسيابية تمنحها مظهرًا عصريًا، ويبرز في الواجهة الأمامية تصميم المصابيح الحادة التي تعتمد على تقنية LED، إلى جانب الشبكة الأمامية التي جاءت بتصميم يتناسب مع طبيعة السيارات الكهربائية.

كما تضم السيارة مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، بينما ينحدر خط السقف تدريجيًا نحو الخلف، ليمنح السيارة مظهرًا أقرب إلى الطرازات الرياضية الخارقة، مع الحفاظ على الطابع العملي الذي يميز فئة السيارات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى ارتكاز السيارة على جنوط تتسم بالطابع الرياضي.

فورد موستانج Mach E موستانج Mach E فورد موستانج Mach E

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