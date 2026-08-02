رئيس الاتحاد الكويتي يدعم إنفانتينو ويطلب الحفاظ على برامج فيفا فوروارد

أكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن القرارات المرتبطة بمستقبل برامج التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يجب أن تستند دائماً إلى ما يحقق أفضل مصلحة للاتحادات الوطنية ويضمن استدامة دعمها وقدرتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الاتحاد الكويتي في بيان رسمي أن قرار رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، بعدم الاستمرار في مشروع FIFA Forward Enterprise يعكس نهجاً مسؤولاً يضع احتياجات الاتحادات الأعضاء في مقدمة الأولويات، ويؤكد الحرص على المحافظة على فعالية برامج التطوير التي يستفيد منها مجتمع كرة القدم حول العالم.

وأضاف أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم ينظر بإيجابية إلى أي مبادرة تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم العالمية، إلا أن نجاح أي مشروع يرتبط بمدى توافقه مع متطلبات الاتحادات الوطنية وقدرته على تحقيق قيمة مضافة دون التأثير على البرامج الأساسية التي تمثل ركيزة التنمية الكروية.

وشدد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم على أن برامج FIFA Forward أثبتت خلال السنوات الماضية دورها المحوري في دعم مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للاتحادات الأعضاء، الأمر الذي يجعل الحفاظ على استمرارية هذه البرامج أولوية في المرحلة الحالية.

واختتم رئيس الاتحاد الكويتي بالتأكيد على ثقة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بقيادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير اللعبة وتعزيز فرص نموها بما يخدم جميع الاتحادات الوطنية ويحقق المصلحة المشتركة لكرة القدم العالمية.