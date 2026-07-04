لم تعلنه آبل بعد.. كافيار تطلق "آيفون ألترا" الفاخر بسعر 15500 دولار

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تخصيص الهواتف الفاخرة، عن مجموعة جديدة تحمل اسم Flagship Collection، مستوحاة من الشائعات والتسريبات المتداولة حول هاتف آيفون ألترا القابل للطي، رغم أن آبل لم تؤكد حتى الآن تطوير أي هاتف قابل للطي.

أربع نسخ فاخرة بإنتاج محدود

تضم المجموعة أربع إصدارات مختلفة، يقتصر إنتاج كل منها على 19 وحدة فقط، في خطوة تستهدف هواة الهواتف الفاخرة والإصدارات الحصرية.

وأوضحت كافيار أن المجموعة جاءت لتقديم خيارات تصميم أكثر جرأة من الألوان التقليدية التي تعتمدها آبل في هواتفها الرائدة، مع تزويد جميع الإصدارات بشعار آبل ثلاثي الأبعاد بارز على الجهة الخلفية.

الأسعار تبدأ من 13840 دولارا

يعد إصدار Titan الخيار الأقل سعرا في المجموعة، حيث يبلغ سعره 13840 دولارا، ويأتي بهيكل من التيتانيوم المطلي بتقنية PVD باللون الأسود، مع غطاء خلفي من جلد التمساح الأسود.

أما إصدار Dark Cherry، فيبلغ سعره 14270 دولارا، ويتميز بجلد تمساح باللون البنفسجي الداكن مع لمسات مطلية بالذهب عيار 24، وتقول الشركة إن هذا اللون يستبق الألوان المتوقعة لسلسلة iPhone 18 Pro.

ويأتي إصدار Silver بسعر 15270 دولارا، حيث يستبدل الجزء العلوي المصنوع من التيتانيوم بفضة إسترلينية، مع الحفاظ على الجلد الأسود، إضافة إلى شعار آبل مصنوع بالكامل من الفضة.

آيفون ألترا القابل للطي بتصميم فاخر من كافيار

الإصدار الذهبي الأغلى

يتصدر إصدار Gold المجموعة بسعر 15560 دولارا، ويستبدل الجلد الخلفي بألياف كربونية منسوجة بخيوط ذهبية، إلى جانب إطار مطلي بالذهب عيار 24، بينما صنع شعار آبل ثلاثي الأبعاد من الذهب الخالص عيار 18.

وتشير كافيار إلى أن هذا التصميم يأتي احتفالا بالذكرى الخمسين المرتقبة لتأسيس آبل.

وأكدت الشركة أنها بدأت بالفعل استقبال طلبات الاستفسار الخاصة بالمجموعة عبر موقعها الإلكتروني، رغم أن الهاتف الذي تستند إليه هذه التصاميم لا يزال مجرد شائعات ولم تعلن آبل عن وجوده رسميا.

آيفون ألترا القابل للطي بتصميم فاخر من كافيار

وفي سياق متصل، كانت كافيار قد كشفت مؤخرا عن مجموعة من الأغطية المغناطيسية لهاتف iPhone 17 Pro Max، من بينها إصدار فاخر يضم قطعة أصلية من أحفورة ديناصور T-Rex.