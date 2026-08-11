استدرجه من أمام والدته.. القبض على عاطل خطف صغيرا لاستغلاله في التسول بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً استغاثة أسرة طفل عقب تغيبه بالشرقية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية من (مالكة مطعم– مقيمة بدائرة القسم ) بغياب نجلها "عمر سنتان ونصف" أثناء لهوه أمام المطعم المملوك لها بدائرة القسم.



بالانتقال وإجراء التحريات فى حينه أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وتم استهدافه بمحل إقامته وضبطه وتحرير الطفل المشار إليه، وبمواجهته اعترف باستدراجه الطفل المذكور حال مشاهدته له بمفرده وخطفه بقصد استغلاله فى أعمال التسول.

تم تسليم الطفل لأهليته واتخاذ الإجراءات القانونية.