22 حفلا وتكريم 10 شخصيات فى الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة والأستاذ شريف فتحى وزير السياحة والآثار بحضور الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية تنطلق فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء والمقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا و الباليه بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وذلك فى الثامنة مساء السبت 15 أغسطس على مسرح المحكى.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القلعة

يستهل الحفل بالسلام الوطنى يعقبه فقرة فنية بعنوان غنوا للحياة مهداه لإسم الموسيقار الكبير هانى شنودة، تصميم جرافيك المهندس عبد المنعم المصرى ومكساج فراس نوح، بعدها يتم تكريم 10 شخصيات أثرت المشهد الفنى المصرى والعربى إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة هم المايسترو نادر عباسى القائد الأساسى لدار الأوبرا المصرية سابقا، المخرج والمصمم وليد عونى المدير الفنى لفرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى، عازفة البيانو الدكتورة مارسيل متى، السوبرانو الدكتورة نبيلة عريان، جريج مارتن عازف البيانو بفرقة أوبرا القاهرة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، صلاح شقوير رئيس صندوق التنمية الثقافية ومدير قلعة صلاح الدين سابقاً، خالد عبد الحليم مدير أوركسترا القاهرة السيمفونى، مهندس الديكور محمد عبد الرازق بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا، فارس خالد فنى التجهيزات بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا .

يخرج الحفل مهدى السيد وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى ويبدأ العرض الفنى خلاله بفاصل لعازفات الهارب المصريات بقيادة الدكتورة منال محى الدين يضم عدد من المؤلفات العربية والعالمية الشهيرة، يليه حفلاً للمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ويتضمن نخبة من المؤلفات الغنائية الشهيرة التراثية والمعاصرة إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة .

مواعيد الحفلات

يشار إن فعاليات الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تستمر على مدار 10 أيام متصلة وتبدأ في الثامنة مساء وتتضمن مجموعة من العروض الفنية المميزة وهى على التوالى ( السبت 15 أغسطس) عازفات الهارب المصريات - ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، ( الأحد 16 اغسطس) سمر طارق وفرقتها- عزيز مرقة وفرقته، ( الأثنين 17 اغسطس) نسمة محجوب وفرقتها، فريق وسط البلد، ( الثلاثاء 18 اغسطس ) كورال ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تدريب وقيادة ميرفت همام وإشراف فنى أسامة على - فرقة يانوبا قيادة الفنان سمير جمعة، الشيخ ياسين التهامى وفرقته، (الأربعاء 19 اغسطس) شريف منير وفرقته "نوستالجيا" - الفنان هشام عباس وفرقته، (الخميس 20 اغسطس) سعد العود وفرقته - الثنائى الموسيقى فؤاد ومنيب، (الجمعة 21 اغسطس) حفل الصوفية والحداثة للشيخ محمود التهامى والموسيقار فتحى سلامة، الفنان طارق العربى طرقان وأبناؤه بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة، ( السبت 22 اغسطس) أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد شرارة - فرقة أيامنا الحلوة رؤية وقيادة محمد عثمان، ( الأحد 23 اغسطس) كورال أون بقيادة محمود صابر، فرقة بوليوود من "الهند" - النجم على الحجار وفرقته، ( الإثنين 24 اغسطس) عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها- النجم مدحت صالح الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أتاحت باب الحجز الإلكترونى لتذاكر الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والمقرر انطلاقها مساء السبت 15 أغسطس وتستمر حتي 24 من الشهر الجاري، وذلك اعتبارا من الأثنين 3 أغسطس، من خلال موقع “تذكرتى” في إطار التيسير على الجمهور وتطبيق منظومة الحجز الإلكتروني الحديثة .