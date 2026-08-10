تفاصيل صفقة انتقال رودري إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن اقتراب اللاعب الإسباني رودري هيرنانديز، نجم وسط مانشستر سيتي،من الانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نجح برشلونة في تقليص الفارق بين مطالبه المالية والعرض الذي قدمه في بداية المفاوضات، حيث توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق شبه نهائي مع مانشستر سيتي بشأن قيمة صفقة رودري.

وكان برشلونة قد حسم اتفاقه مع رودري على الشروط الشخصية قبل أيام، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يتبقى في عقده مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط.

وتعمل إدارة الناديين حاليًا على إنهاء بعض التفاصيل المتعلقة بصفقة رودري، والتي تتضمن مبلغًا ثابتًا إلى جانب بعض البنود الإضافية والمتغيرات، قبل إتمام التوقيع بشكل رسمي.

ويذكر انه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط رغبة قوية من هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، في حسم الصفقة سريعًا للاستفادة من اللاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفي المقابل، كان إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، قد أشار إلى أن رودري من المنتظر أن يعود إلى تدريبات الفريق الإنجليزي يوم الجمعة المقبل، لكن التطورات الأخيرة في المفاوضات تقرب اللاعب بشكل كبير من الانتقال إلى برشلونة.

ويأمل فليك في وصول رودري إلى برشلونة في أقرب وقت، حتى يتمكن من دمجه مع بقية لاعبي الفريق والاستعداد بشكل جيد لانطلاق منافسات الدوري الإسباني، خاصة مع رغبته في تحديد عناصر تشكيلته الأساسية مبكرًا.