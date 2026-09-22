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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السماد المصري يغزو العالم.. الجبلي يكشف عن وصول الصادرات لأكثر من 100 دولة

معرض صحاري
معرض صحاري
شيماء مجدي

أكد الدكتور مصطفي الجبلي وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،  أن معرض صحارى يمثل نافذة مهمة أمام الصادرات المصرية، لما يتيحه من فرص لعرض المنتجات المصرية أمام المشترين والشركات من مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز فرص التوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال الجبلي إن معرض صحارى أصبح شريكًا مهمًا في دعم وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن المعرض لا يقتصر دوره على عرض المنتجات والتقنيات الزراعية، وإنما يمثل منصة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأسواق العالمية والمستثمرين والمشترين.

وأضاف أن قطاع الأسمدة يأتي في مقدمة القطاعات الداعمة للزراعة والصادرات المصرية، لافتًا إلى أن صناعة الأسمدة المصرية تمتد لأكثر من 100 عام، وأصبحت على مدار هذه السنوات إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مصر دولة زراعية، وهو ما يجعل وجود صناعة أسمدة وطنية قوية أمرًا بالغ الأهمية، باعتبارها داعمًا رئيسيًا للمزارع المصري، من خلال توفير احتياجاته المختلفة من الأسمدة، سواء الفوسفاتية أو النيتروجينية أو البوتاسية، إلى جانب التوسع حاليًا في إنتاج الأسمدة المتخصصة والمركبة.

وأشار الجبلي إلى أن صناعة الأسمدة المصرية تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، فضلًا عن امتلاك الشركات والمصانع المصرية قدرات إنتاجية تتيح وجود فائض للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الأسمدة تعد ثاني أكبر منتج تصدّره مصر بعد الذهب، كما تمثل صادرات الأسمدة نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، موضحًا أن السماد المصري أصبح يصل حاليًا إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأكد أن هذه المكانة تعزز من دور مصر كشريك رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي، وتدعم مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية على الساحة الدولية، خاصة في ظل تزايد أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرات الدول على تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن قطاع الأسمدة يعد كذلك من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات، سواء الأجنبية أو الوطنية، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

وكشف الجبلي عن وجود 5 مشروعات عملاقة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، تستهدف تحويل خام الفوسفات المصري إلى أسمدة فوسفاتية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية وزيادة القيمة الاقتصادية للصادرات.

وأضاف أن هذه المشروعات تتضمن استثمارات خارجية من الصين والهند، إلى جانب استثمارات وطنية، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه من المستهدف، خلال السنوات الثلاث المقبلة، زيادة إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية بنحو 2 إلى 3 ملايين طن سنويًا، بما يعزز القدرات الإنتاجية للقطاع ويدعم فرص زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

الأسمدة المجلس التصديري للصناعات المنتجات المصرية معرض صحارى

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