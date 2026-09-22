الزراعة: تنفيذ رؤية متكاملة لترشيد استخدام المياه

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات النسخة الثامنة والثلاثين من معرض صحارى الزراعي الدولي 2026، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والدولية وخبراء القطاع الزراعي.

وتفقد الوزيران والمسؤولون عقب الافتتاح أجنحة المعرض المختلفة، حيث التقوا بالعارضين والمشاركين واستمعوا إلى شرح حول أحدث التقنيات والابتكارات المعروضة في مجالات الميكنة ونظم الري.



وشهدت الجولة نقاشات مع ممثلي الشركات المحلية والدولية، واستعراض فرص الشراكة والاستثمار، مع الإشادة بمستوى التنظيم والتنوع في التكنولوجيات الزراعية المعروضة.

وخلال كلمته الافتتاحية، نقل وزير الزراعة تحيات رئيس مجلس الوزراء للحضور، وتمنياته بنجاح المعرض، مؤكداً أن صحارى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الزراعي والاستثماري، ونقطة التقاء رئيسية بين صناع القرار والخبراء والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح فاروق أن المعارض المتخصصة، وبينها معرض صحارى، تعد جسوراً فعالة لنقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التجارة والاستثمار، فضلا عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات الاستراتيجية، مشيرا إلى دورها في تعريف المزارعين والمنتجين بأحدث الابتكارات في مجالات الميكنة الزراعية، ونظم الري الحديث، والبذور، ووقاية النباتات.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي في ظل توجيهات القيادة السياسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير كبير في مناخ الاستثمار الزراعي، عبر تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز جاذبة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن جهود وزارة الزراعة ترتكز على تنفيذ رؤية متكاملة تشمل التوسع الأفقي من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر رفع إنتاجية المحاصيل وترشيد استخدام المياه باستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم سلاسل القيمة الزراعية لتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن مشاركة نحو 550 شركة وعلامة تجارية من 30 دولة تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي يحظى بها المعرض، مؤكداً أنه أصبح مركزاً مهماً للتجارة والاستثمار الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشاد الوزير بالفعاليات المصاحبة للمعرض، والتي تتضمن مؤتمرات وجلسات فنية متخصصة، من بينها مؤتمر المكافحة والمنشطات الحيوية، إضافة إلى مبادرات لدعم الابتكار الزراعي والشركات الناشئة وتمكين المرأة الريفية، بما يعزز توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه وزير الزراعة الشكر للجهات المنظمة والشركات المشاركة، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع الزراعي في مصر.

وحضر الافتتاح محمد ابو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي، وعددا من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ‏