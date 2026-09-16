وزير الطاقة الأمريكي: 18 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز أمس

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم /الأربعاء/، أن 18 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز أمس /الثلاثاء/؛ مما يقترب من مستويات تدفق النفط قبل الحرب مع إيران.

وقال رايت - في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - "تدفقت أمس حوالي 18 مليون برميل، وهو ما يعادل مستويات ما قبل الصراع بشكل أساسي"، مضيفًا أن زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب سيكون أمراً مفيداً.

وأقر وزير الطاقة الأمريكي بأن الصراع مع إيران أدى إلى "سحب بعض موارد الطاقة من السوق"، مما أجبر المستهلكين الأمريكيين على تقديم ما وصفه بـ"تضحية قصيرة الأجل"، موضحًا أن الهدف من ذلك هو إنهاء قدرة إيران على رفع أسعار الطاقة إلى الأبد.

وعندما طُلب منه تحديد جدول زمني لموعد انخفاض أسعار الطاقة، قال رايت إنه "لا يستطيع التنبؤ بسلوك إيران"، لكنه أكد أن كمية النفط المتدفقة من منطقة الخليج قد ارتفعت بشكل ملحوظ.