بدء تصوير الموسم الثاني من Day of the Jackal بداية 2027

حددت الشركة المنتجة لمسلسل ‏ The Day of the Jackal ، بداية عام 2027 ، موعد لتصوير الموسم الثاني من العمل.

تدور أحداث المسلسل حول قاتل محترف شديد الغموض يُعرف باسم «ابن آوى» (The Jackal)، ينفذ عمليات اغتيال مقابل مبالغ ضخمة، لكنه يجد نفسه في مواجهة ضابطة استخبارات بريطانية مصممة على كشف هويته وتعقبه، لتبدأ بينهما لعبة مطاردة مثيرة عبر عدة دول أوروبية.



تفاصيل المسلسل:

المسلسل مبني على رواية الكاتب البريطاني فريدريك فورسايث الصادرة عام 1971، مع تقديم القصة في إطار عصري مختلف عن الرواية والفيلم الشهير الصادر عام 1973

ويشارك في البطولة: إيدي ريدماين، لاشانا لينش، وأورسولا كوربيرو، والعمل من تأليف: رونان بينيت.

