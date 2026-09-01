عمر الرملي بعد حصد ذهبية الجودو بألعاب الحبر المتوسط : رحت أجيب الدهب لمصر

كشف اللاعب المصري عمر الرملي صاحب ذهبية الجودو في دورة العاب البحر المتوسط كواليس حصد الميدالةي الذهبية في الجودو.

وقال عمر الرملي في حواره على قناة " الاولى الفضائية "، :" تنظيم بطولة ألعاب البحر المتوسط كان على اعلى مستوى ".

وتابع عمر الرملي :" البعثة المصرية كانت مستعدة بشكل جيد للبطولة من اجل حصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونيزة ".

واكمل عمر الرملي :" دورة العاب البحر المتوسط بطولة قوية ويتم تنظيمها كل 4 سنوات وهذه اول مشاركة لي فيها ".

وتابع عمر الرملي :" انا كنت رايح بطولة العاب المتوسط عشان أجيب مركز أول وأجيب الدهب لمصر ".