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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كل ثانية بتفرق.. مدرس تمريض يشرح طريقة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لإنقاذ مصاب توقف قلبه

الدكتور زكي محمد القلشي
الدكتور زكي محمد القلشي
محمد البدوي

قال الدكتور زكي محمد القلشي، المدرس بكلية التمريض والمدرب المعتمد من الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، إن سرعة البدء في الإنعاش القلبي الرئوي قد تكون عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياة الشخص الذي يعاني من توقف القلب، مشددًا على أن الانتظار حتى وصول الإسعاف قد يضيع وقتًا ثمينًا.

مزيل الرجفان الخارجي الآلي 

وأوضح القلشي أنه عند التأكد من أن المصاب غير مستجيب ولا يتنفس بشكل طبيعي، يجب طلب الإسعاف فورًا والبدء في الإنعاش القلبي الرئوي، مع الاستعانة بجهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي «AED» بمجرد توفره.

إجراء ضغطات فعالة

وأضاف أن الضغطات الصدرية في حالة البالغين تكون في منتصف الصدر، على عظمة القص، وليس على الضلوع، موضحًا أن المُسعف يضع راحة إحدى يديه في منتصف الصدر، ويضع اليد الأخرى فوقها، مع إبقاء الذراعين مفرودتين والاستفادة من وزن الجسم لإجراء ضغطات فعالة.

تقليل فترات التوقف

وأشار إلى أن الإرشادات الحديثة توصي بإجراء الضغطات الصدرية بمعدل يتراوح بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة، وبعمق لا يقل عن نحو 5 سنتيمترات للبالغ، مع السماح للصدر بالعودة إلى وضعه الطبيعي بعد كل ضغطة وتقليل فترات التوقف قدر الإمكان.

تحليل نظم القلب 

وأكد القلشي أن استخدام جهاز الـAED لا يحتاج إلى انتظار وصول متخصص إذا كان الجهاز متاحًا، موضحًا أن الجهاز يعطي تعليمات صوتية ومرئية تساعد على استخدامه، ويقوم بتحليل نظم القلب وتحديد ما إذا كانت الصدمة الكهربائية مناسبة.

الانتظار دون تقديم مساعدة

وشدد على أن الخوف من ارتكاب خطأ لا ينبغي أن يكون سببًا لعدم التدخل، موضحًا أن البدء السريع في الإنعاش عند الاشتباه في توقف القلب أفضل بكثير من الانتظار دون تقديم مساعدة، لأن كل دقيقة تمر دون تدخل تقلل فرص إنقاذ المصاب.

الفرق الطبية المتخصصة

وأشار إلى أن دور المُسعف الأولي هو الحفاظ على حياة المصاب حتى وصول الفرق الطبية المتخصصة، بينما تتولى الفرق الطبية بعد ذلك استكمال التقييم والعلاج، بما في ذلك التعامل مع مجرى الهواء والتنفس وإجراء الصدمات الكهربائية عند الحاجة ونقل المريض إلى المستشفى لاستكمال الرعاية.

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