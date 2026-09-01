قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراض صواريخ إيرانية في سماء إربد وتحذيرات للمواطنين شمال الأردن
الرئيس الصيني في كلمته فور وصوله القاهرة: «تربطنا بمصر صداقة تاريخية تمتد لآلاف السنين»
الحرس الثوري يتوعد بإحكام إغلاق مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
وكالة فارس: قصف أمريكي يستهدف محيط مدينة الأهواز
الحرس الثوري الإيراني يرد على الضربات الأمريكية: واشنطن ستدفع الثمن
الحرب تشتعل.. إعلام إيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في مدينة خمين
تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها
بوتين يحسم موقف موسكو : روسيا لن تتخلى عن إيران رغم التصعيد الأمريكي
الرئيس الصيني لدى وصوله مصر: أشعر بكل دفء على أرض تحتضن حضارة عريقة.. وعلاقاتنا مع القاهرة تزداد قوة
رسميا.. مصطفى شوبير يجدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2029
علي ماهر يحصل على رخصة Pro التدريبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ملايين راكب خلال أغسطس بزيادة 9% عن العام السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدرس تمريض يوضح التصرف الصحيح عند سقوط شخص أمامك: «السلامة أولًا.. ومتهزش المصاب»

التصرف الصحيح عند سقوط شخص
التصرف الصحيح عند سقوط شخص
محمد البدوي

قال الدكتور زكي محمد القلشي، المدرس بكلية التمريض والمدرب المعتمد من الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، إن التعامل مع أي شخص يتعرض للسقوط أو يفقد الوعي يبدأ أولًا بالتأكد من سلامة المكان، مؤكدًا أن سلامة المُسعف والمصاب تأتي في مقدمة خطوات الإنقاذ.

وجود خطر يهدد حياته

وأوضح القلشي خلال تصريحات تليفزيونية أن المُسعف يجب أن يتأكد من عدم وجود خطر يهدد حياته، سواء كان الحادث في الشارع أو المستشفى أو الملعب، مشيرًا إلى أن التعامل مع الحوادث يتطلب سرعة التحرك مع الحفاظ على سلامة الموجودين في موقع الحادث.
 

فحص مدى استجابة المصاب

وأضاف أن الخطوة التالية هي فحص مدى استجابة المصاب، من خلال التحدث إليه وسؤاله: «إنت كويس؟»، دون هزه أو تحريكه بعنف، خاصة إذا كان السقوط من ارتفاع أو توجد احتمالية لإصابة في الرقبة أو العمود الفقري.


وأشار إلى أنه في حالة عدم استجابة المصاب، يجب طلب المساعدة فورًا، وتكليف أحد الموجودين بالاتصال بالإسعاف، وشخص آخر بإحضار جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي «AED» إذا كان متاحًا.

تقييم النبض بحسب مستوى التدريب

وأكد أن تقييم التنفس يمثل خطوة أساسية، موضحًا أن الشخص العادي يمكنه التركيز على ملاحظة ما إذا كان الصدر يرتفع وينخفض بشكل طبيعي، بينما يختلف تقييم النبض بحسب مستوى التدريب.

مراعاة خصوصية المصاب

وشدد القلشي على ضرورة مراعاة خصوصية المصاب وثقافة المجتمع أثناء تقديم الإسعافات الأولية، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم تأخير التدخل المنقذ للحياة.

الاستجابة المبكرة والإنعاش القلبي

ولفت إلى أن سرعة الاتصال بالإسعاف وبدء الإجراءات المناسبة تمثل عاملًا حاسمًا في حالات توقف القلب، إذ تؤكد إرشادات جمعية القلب الأمريكية أن الاستجابة المبكرة والإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز AED عند توفره من أهم خطوات التعامل مع توقف القلب.

الدكتور زكي محمد أطباء الطوارئ التمريض فقد الوعي الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

ترشيحاتنا

منتخب الشباب

منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا.. وشوقي غريب يجتمع باللاعبين

وادي دجلة والقناة

ركلة جزاء ضائعة.. تعادل سلبي بين وادي دجلة والقناة في الدوري المصري

الزمالك

ناقدة رياضية: الكرات العرضية.. سلاح الزمالك المفضل لحسم المباريات

بالصور

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان
تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد