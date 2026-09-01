مدرس تمريض يوضح التصرف الصحيح عند سقوط شخص أمامك: «السلامة أولًا.. ومتهزش المصاب»

قال الدكتور زكي محمد القلشي، المدرس بكلية التمريض والمدرب المعتمد من الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، إن التعامل مع أي شخص يتعرض للسقوط أو يفقد الوعي يبدأ أولًا بالتأكد من سلامة المكان، مؤكدًا أن سلامة المُسعف والمصاب تأتي في مقدمة خطوات الإنقاذ.

وجود خطر يهدد حياته

وأوضح القلشي خلال تصريحات تليفزيونية أن المُسعف يجب أن يتأكد من عدم وجود خطر يهدد حياته، سواء كان الحادث في الشارع أو المستشفى أو الملعب، مشيرًا إلى أن التعامل مع الحوادث يتطلب سرعة التحرك مع الحفاظ على سلامة الموجودين في موقع الحادث.



فحص مدى استجابة المصاب

وأضاف أن الخطوة التالية هي فحص مدى استجابة المصاب، من خلال التحدث إليه وسؤاله: «إنت كويس؟»، دون هزه أو تحريكه بعنف، خاصة إذا كان السقوط من ارتفاع أو توجد احتمالية لإصابة في الرقبة أو العمود الفقري.



وأشار إلى أنه في حالة عدم استجابة المصاب، يجب طلب المساعدة فورًا، وتكليف أحد الموجودين بالاتصال بالإسعاف، وشخص آخر بإحضار جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي «AED» إذا كان متاحًا.

تقييم النبض بحسب مستوى التدريب

وأكد أن تقييم التنفس يمثل خطوة أساسية، موضحًا أن الشخص العادي يمكنه التركيز على ملاحظة ما إذا كان الصدر يرتفع وينخفض بشكل طبيعي، بينما يختلف تقييم النبض بحسب مستوى التدريب.

مراعاة خصوصية المصاب

وشدد القلشي على ضرورة مراعاة خصوصية المصاب وثقافة المجتمع أثناء تقديم الإسعافات الأولية، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم تأخير التدخل المنقذ للحياة.

الاستجابة المبكرة والإنعاش القلبي

ولفت إلى أن سرعة الاتصال بالإسعاف وبدء الإجراءات المناسبة تمثل عاملًا حاسمًا في حالات توقف القلب، إذ تؤكد إرشادات جمعية القلب الأمريكية أن الاستجابة المبكرة والإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز AED عند توفره من أهم خطوات التعامل مع توقف القلب.