ارتفاعات جديدة تضرب أسواق مواد البناء في مصر

سجلت أسعار مواد البناء الرئيسية في مصر، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، ارتفاعات ملموسة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وفقًا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

أسعار الحديد اليوم في مصر

جاء الحديد الاستثماري في صدارة المعروض بسعر بلغ 38415.45 جنيه للطن، بزيادة قدرها 54.71 جنيه، أي ما نسبته 0.14% مقارنة بالتعاملات السابقة.

أما حديد إحدى الشركات، أحد أبرز الماركات المطلوبة في السوق المصري، فقد قفز سعر الطن إلى 40105.67 جنيه، محققًا زيادة أكبر بلغت 409.11 جنيه، بنسبة 1.03% دفعة واحدة، وهو الأعلى ارتفاعا بين مواد البناء المتداولة اليوم. .

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وشهد سعر الأسمنت الرمادي صعودا أيضا، إذ ارتفع سعر الطن إلى 4144.87 جنيه، بزيادة 34.61 جنيه ونسبة 0.84% خلال تعاملات اليوم.

اتجاهات السوق

يظهر أن إحدى الشركات كانت الأكثر ارتفاعًا نسبيًا اليوم بزيادة تجاوزت 1%، تلاه الأسمنت الرمادي بنسبة 0.84%، ثم الحديد الاستثماري بأقل زيادة عند 0.14%. هذه التحركات تأتي في سياق تذبذب مستمر شهدته أسعار مواد البناء خلال العام الأخير، حيث لا تزال مواد البناء تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها المسجلة خلال الـ52 أسبوعًا الماضية، وهو ما يعكس ضغوطًا مستمرة على تكلفة الإنشاءات في السوق المحلي.