تطوير ورفع كفاءة الطرق بـ قرى حياة كريمة في دمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والمهندسة إيمان الحسيني مدير مديرية الطرق، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وناقش محافظ دمياط، خلال الاجتماع، عددًا من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة، ومشروعات الطرق الجاري تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الطرق، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة.