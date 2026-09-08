اعتماد تحديث الحيز العمراني لقرية شرباص بمركز فارسكور في دمياط

أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الانتهاء رسمياً من إجراءات اعتماد تحديث الحيز العمراني لقرية "شرباص" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير المنظومة العمرانية وتحقيق التنمية الحضرية الشاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأكد المحافظ أن اعتماد تحديث الحيز العمراني يمثل خطوة مهمة لاستيعاب الزيادة السكانية واحتياجات التوسع العمراني المخطط، والحد من البناء العشوائي ، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .