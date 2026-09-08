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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يدافع عن سيحا بعد ظهوره الأول مع المصري: «الناس تصبر عليه شوية»

محمد سيحا
محمد سيحا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي قدمه محمد سيحا، حارس مرمى المصري البورسعيدي والمعار من النادي الأهلي، خلال مشاركته الأولى مع الفريق، مطالبًا بمنحه مزيدًا من الوقت والصبر بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: «إمبارح سيحا لعب مع المصري، وأنا من الناس المعجبين بسيحا، هو معار من النادي الأهلي، وأول مباراة يلعبها كانت إمبارح، بعد غياب طويل».

وأوضح شوبير أن سيحا لم يحصل على فرصة للمشاركة مع الأهلي طوال الموسم، وهو ما يجعل تقييمه من مباراة واحدة أمرًا غير منطقي، مضيفًا: «الموسم كله ملعبش مع الأهلي، يمكن أخطأ في الهدف الأول، وده عادي جدًا يا جماعة، وأنقذ فرصة محققة بعدها».

وأشار حارس الأهلي السابق إلى أن الهدف الثاني الذي استقبله سيحا لا يتحمل مسؤوليته، مؤكدًا أن الحارس يحتاج إلى استعادة حساسية المباريات تدريجيًا بعد فترة طويلة من الابتعاد عن المشاركة.

وأضاف: «دخل هدف تاني لا يُسأل عنه، لكن الحارس يصعب عليا لأن بقاله كتير جدًا جدًا ملعبش، فالناس تصبر عليه شوية».

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى ظاهرة، لافتة في الموسم الحالي، وهي ظهور عدد من حراس المرمى بمستويات جيدة، قائلًا: «الظاهرة الملفتة أن الحراس ظاهرين السنادي بشكل جيد».

ويُعد محمد سيحا من الحراس الذين يعول عليهم الأهلي في المستقبل، وكان النادي قد تعاقد معه بعدما برز خلال تجربته مع حرس الحدود، قبل انتقاله على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

الأهلي محمد سيحا النادي الأهلي المصري البورسعيدي حارس الأهلي

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