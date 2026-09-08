شوبير: ياسين منصور يعمل في صمت.. ودوره كبير جدًا في تجديدات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن ياسين منصور، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لعب دورًا مهمًا في ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن ياسين منصور «قام بدور كبير جدًا جدًا في موضوع التجديد للاعبين»، مشيرًا إلى أن وجوده داخل النادي جاء في التوقيت المناسب، وقد نجح في التعامل مع عدد من الملفات بهدوء ودون إثارة ضجة إعلامية.

وأضاف: «الراجل بيحل قصص بشكل جميل وبهدوء وبدون ضجيج على الإطلاق»، مؤكدًا أن هذه الطريقة تتماشى مع النهج الذي يتميز به النادي الأهلي في التعامل مع ملفاته الداخلية.

وأشار شوبير إلى أن العمل داخل الأهلي عادة ما يتم بعيدًا عن الأضواء، دون أن يسعى أي طرف إلى الإعلان عن دوره أو نسب الفضل لنفسه، قائلًا: «دي دايمًا اللي بتميز النادي الأهلي، إنه لا حد بيتكلم ولا حد يقولك قول إني عملت كذا».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة حصول ياسين منصور على حقه في الإشادة بدوره، مطالبًا جماهير الأهلي بمعرفة حجم الدور الذي يقوم به في الملفات المتعلقة بإنهاء العقود وتجديدها داخل النادي.