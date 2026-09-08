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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: عودة الأندية الشعبية بدون جمهور أمر عجيب وغريب

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، غياب الجماهير عن مباراة منتخب السويس وبتروجت، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري في اللقاء كان ضعيفًا للغاية، رغم أن المباراة أقيمت على ملعب منتخب السويس.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «في مباراة المصري والسويس بتروجت الجمهور ميكملش 200 واحد، يا جماعة أنتوا بتتكلموا عن عودة الأندية الشعبية ومنتخب السويس وأسماء عظيمة على مدار تاريخه، في النهاية مفيش جمهور بيحضر».

وأضاف: «فانلتك موجودة وملعبك موجود وشعارك موجود، وبعدين أنت كنت درجة تالتة وبتلاقي نفسك دوري الممتاز معاك نادي تاني ماشي».

وتابع شوبير: «لكن الأمر عجيب جدًا وغريب جدًا، عدم الحضور الجماهيري من جماهير السويس بالأمس رغم أن المباراة في ملعبهم».

وأكد الإعلامي أن عودة الأندية الشعبية إلى المنافسات الكبرى يجب أن تتزامن مع عودة جماهيرها إلى المدرجات، خاصة أن الجماهير تمثل أحد أهم عناصر قوة وشعبية هذه الأندية عبر تاريخها.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الحديث المتزايد عن أهمية عودة الأندية الجماهيرية إلى دائرة المنافسة في الكرة المصرية، وضرورة استعادة المدرجات لدورها في دعم هذه الفرق.

مباراة منتخب السويس وبتروجت مباراة المصري والسويس شوبير

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