قافلة طبية مجانية للعيون لأهالي مرسى مطروح ضمن مبادرة «مصر في عيوننا»

تُنظم مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمطروح، وبمشاركة جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمطروح، قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، وذلك يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

دعم المبادرات

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح،حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية والطبية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان، مثمنًا جهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتعاونها مع أجهزة المحافظة في الوصول بالخدمات إلى مستحقيها.

وتستهدف القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة بالمجان لنحو 1000 حالة من أهالي مرسى مطروح، تشمل الكشف الطبي والفحوصات اللازمة وصرف العلاج اللازم وتوفير النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة بالمجان

ويشارك في القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين، على أن تُجرى العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك في مركز برادة للعيون بالإسكندرية، مع توفير مؤسسة مرفت سلطان أتوبيسات خاصة لنقل الحالات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح

كما أعلنت جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمطروح فتح باب التسجيل اعتبارًا من السبت وحتى يوم القافلة أو اكتمال العدد المستهدف، وذلك بمقر الجمعية بشارع التحرير، خلف الجامع الكبير، أعلى محل أمير فون عل ان تقام القافلة بجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بمطروح.