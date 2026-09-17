اندلاع حريق في مصنع ذخائر سلوفاكي خلال أعمال إعادة الإعمار

قالت مجموعة CSG التشيكية إن حريقًا اندلع، أمس الأربعاء، خلال أعمال إعادة إعمار سقف مصنع لإنتاج أجسام الذخائر ذات العيار الكبير في سلوفاكيا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وأوضحت المجموعة أن الحريق اندلع في مصنع تابع لشركة ZVS Holding بمدينة سنيِنا شرقي سلوفاكيا، خلال أعمال إعادة بناء السقف، مؤكدة أن المصنع لا يتعامل مع المواد المتفجرة، وإنما ينتج أجسامًا لذخائر المدفعية.

وأضافت أن عمليات الإنتاج في المنشأة توقفت عقب الحريق، إلا أن تسليمات العملاء لن تتأثر على الأرجح، بفضل توافر منشآت إنتاج أخرى تابعة للمجموعة، دون أن تحدد موعدًا لاستئناف العمل في المصنع.

وتعد شركة CSG من كبار موردي الذخائر والمعدات العسكرية لأوكرانيا، فيما تمتلك شركة ZVS Holding بشكل مشترك وحدة MSM التابعة لـCSG والحكومة السلوفاكية .وأكدت المجموعة أنها بدأت التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.