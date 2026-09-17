مدير تعليم مطروح يستقبل رئيس المنطقة الأزهرية

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح والشيخ عبد الرازق الباجوري مدير عام المنطقة لشئون التعليم، وإلهام جلال المنسق الإعلامي بالمنطقة الأزهرية وذلك بمقر ديوان عام المديرية.

التعاون المشترك

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمنطقة الأزهرية ومناقشة الآليات التنفيذية لتفعيلها على أرض الواقع.

كما تناول اللقاء استعراض تفعيل منظومة التوعية الدينية بالمدارس تحت إشراف رجال الوعظ الديني بالمنطقة الأزهرية لترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس أبنائنا الطلاب في ضوء إعداد جيل واعٍ مستنير قادر على تحمل المسئولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي.

ورحب وكيل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر تلك المؤسسة الدينية العالمية الشامخة موجهاً الإدارات التعليمية بحسن استقبال الأئمة والعلماء التابعين للمنطقة الأزهرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد وتنظيم ندوات التوعية الدينية للطلاب.