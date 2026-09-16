54 توأماً في مدرسة واحدة.. مدرسة تثير الجدل بتركيا

بدأت مدرسة في مدينة إزمير التركية العام الدراسي الجديد، بمشهد غير مألوف، عندما استقبلت 54 توأماً يشكلون 27 زوجاً من التوائم.

وأظهرت صور ومقاطع متداولة طلاباً توائم يقفون إلى جانب أشقائهم في المدرسة، في مشهد بدا لافتاً لكثرة التوائم الموجودين في المكان في الوقت نفسه.

كما أصبح ذلك العدد الكبير من الطلاب التوائم في مدرسة "مقبولة سليمان ألكان" المتوسطة محط أنظار المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتوزع التوائم في صفوف ومراحل دراسية مختلفة، بينما انشغل المعلمون والطلاب الآخرون بمحاولة التمييز بين التوائم، في مهمة زاد من صعوبتها الزي المدرسي الموحد.

ومن بين التوائم الـ 27 في المدرسة، يوجد 9 أزواج انضموا للمدرسة هذا العام، وقد صارت وجهة مفضلة للعوائل التي لديها طلاب توائم.

وتُعرف المدرسة في المدينة باسم مدرسة "التوائم"؛ نظراً لإقبال التوائم عليها منذ تأسيها قبل نحو ربع قرن، وقد تخرج فيها 212 زوجاً من التوائم (424 طالباً توأمًا).

