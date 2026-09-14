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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الأمومة بعد الأربعين... نجوم عالميات وعربيات حطمن قاعدة العمر

الامومة بعد الاربعين
الامومة بعد الاربعين
كريم ناصر

أعاد الإعلان عن إنجاب نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا (40 عامًا) مولودها الأول من خطيبها مايكل بولانسكي، بعد أن غادرت مرحلة الشباب إلى الواجهة ملابسات حول نجمات حققن حلم الأمومة بعد سن الأربعين . 

من أبرز النماذج في هذا السياق الفنانة السورية جومانا مراد التي رُزقت في سن الـ 45 بنجلها الأول "محمد" بعد سنوات من المحاولات

وكان عمر هالة صدقي 43 عامًا حين رُزقت بتوأميها "مريم" و"يوسف"، وهو تقريبًا السن نفسه الذي استقبلت فيه كارول سماحة مولودتها الأولى، فيما أنجبت باسكال مشعلاني نجلها الوحيد "إيادي" بعد أن تجاوزت سن الأربعين.

وكانت نوال الكويتية بعمر الـ 43 هي الأخرى حين حملت بطفلتها "حنين"، أما نيكول سابا فكانت قد أتمت عامها الأربعين بعد أن أنجبت طفلتها الأولى، وهو ما تكرر مع الفنانة حنان مطاوع حين استقبلت في 2019 ابنتها "أماليا".

وأصبحت عارضة الأزياء ناعومي كامبل أمًا للمرة الأولى عام 2021، وهي بعمر الخمسين

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل اكثر عن نجوم قررو الإنجاب بعد الأربعين .. 

الامومة الامومة بعد سن الاربعين ليدي غاغا

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