بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغير في 2.25%

قرر مجلس بنك المغرب المركزي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25%.

وأوضح بنك المغرب - في بيانه اليوم - أنه في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه لسنة 2026، أنه أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع للا يقين وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة، والتوطيد المنتظر في عملية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25%.

وسيواصل المجلس تتبع تطور الظروف الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحدثة.