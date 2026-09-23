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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

براد بيت يعود بدور «كليف بوث» في فيلم ديفيد فينشر الجديد

صناع فيلم «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»
صناع فيلم «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»
أحمد إبراهيم

طرحت إحدى المنصات الرقمية الإعلان الرسمي لفيلم «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»، أحدث أعمال المخرج ديفيد فينشر، من تأليف المخرج والكاتب كوينتن تارانتينو، وبطولة النجم براد بيت، الذي يعود لتجسيد شخصية «كليف بوث» التي قدمها في فيلم «Once Upon a Time in Hollywood».

تفاصيل شخصية براد بيت 

ويأتي الفيلم بعد 8 سنوات من أحداث العمل الأصلي، حيث تدور قصته عام 1977، ويظهر «كليف بوث» في مرحلة جديدة من حياته، بعدما ترك العمل كبديل للممثلين في المشاهد الخطرة، وأصبح يعمل كـ«رجل مهام» لصالح شخصيات نافذة، تبدأ أحداث الفيلم عندما يتلقى «كليف» اتصالًا من وكيلة المواهب كارين كروسبي، التي تؤدي دورها إليزابيث ديبيكي، بشأن نجم التلفزيون الشهير تشارلي بيترز، الذي يجسده سكوت كان، وهو ممثل معروف بتنفيذ مشاهده الخطرة بنفسه، وخلال مهمته.

 يدخل كليف إلى عالم مليء بالشخصيات الغامضة، من بينها زوجة تشارلي توني، التي تجسدها كارلا جوجينو، ونجم كرة القدم الأمريكية السابق الذي تحول إلى ممثل رودريك «هوت رود» هاريسون، الذي يؤدي دوره يحيى عبدالمتين الثاني، كما يلتقي بشقيقين من رجال العصابات، يجسدهما مات غروف وجي بي تادينا، لتتحول القصة تدريجيًا من أجواء هوليوود إلى عالم من الجريمة والعنف والطموح.

ويمثل «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» محطة مهمة في تاريخ نتفليكس، إذ سيكون أول فيلم من إنتاج المنصة يحصل على عرض حصري في دور IMAX حول العالم، ومن المقرر أن يبدأ عرضه السينمائي في 25 نوفمبر 2026، ليستمر لمدة أسبوعين، قبل طرحه عبر نتفليكس في 23 ديسمبر 2026.

تفاصيل الفيلم 

بدأ مشروع الفيلم باعتباره السيناريو الذي كان كوينتن تارانتينو يخطط لتقديمه كفيلمه العاشر والأخير، قبل أن يقرر عدم إخراجه بعدما شعر بأنه يعيد تقديم عناصر سبق أن تناولها في أعماله، وبموافقة تارانتينو، عرض براد بيت السيناريو على ديفيد فينشر، الذي يُعد من المخرجين المفضلين لدى تارانتينو، لتبدأ بعدها رحلة تحويل المشروع إلى فيلم جديد، ويجمع العمل فينشر مجددًا مع مدير التصوير إريك ميسرشميت، الذي حصل على جائزة الأوسكار عن فيلم «Mank»، كما تعاون مع فينشر في مسلسل «Mindhunter» وفيلم «The Killer».

أبطال الفيلم 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب براد بيت كل من إليزابيث ديبيكي، سكوت كان، كارلا جوجينو، يحيى عبدالمتين الثاني، بيتر ويلر، كوري فوجلمانيس، وكارين كاراجوليان، بينما يتولى إنتاجه براد بيت وسيان تشافين، وبذلك يعود «كليف بوث» إلى الشاشة في مغامرة جديدة، لكن هذه المرة من خلال رؤية إخراجية مختلفة يقودها ديفيد فينشر، مع سيناريو من كوينتن تارانتينو، وعرض سينمائي بتقنية IMAX يسبق وصول الفيلم إلى نتفليكس.

فيلم «The Further Mis Adventures of Cliff Booth» المخرج ديفيد فينشر الكاتب كوينتن تارانتينو براد بيت

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