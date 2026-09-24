رسائل حاسمة للرئيس اللبناني: أولوياتنا انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الخميس أن لبنان دفع ثمنا من استقراره ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني، أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية ونتطلع إلى بناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة.

وأكد عون أن الأولوية هي لانسحاب إسرائيل من أراضينا ووقف اعتداءاتها ولبسط سلطة الدولة وحصر السلاح.

وأمس الأربعاء، أبلغ الرئيس اللبناني، كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشئون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألجرين، خلال لقاء اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات «اليونيفيل» في حال تعذر التمديد لها، لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي الجنوبية حتى الحدود المعترف بها دولياً.

وحذر من أن عدم التمديد لـ«اليونيفيل» وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيحدث فراغاً لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية، كما هو الوضع حالياً.