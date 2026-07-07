تأجيل محاكمة سائق تروسيكل تسبب في وفاة 9 أطفال بأبوتيج إلى السبت المقبل

قررت محكمة جنح أبوتيج، برئاسة المستشار أحمد صلاح، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق التروسيكل المتهم بالتسبب في وفاة 9 أطفال من عمال اليومية، إلى جلسة السبت المقبل، للاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع.

وكانت النيابة العامة بأبوتيج، برئاسة المستشار عبدالله زايد، رئيس النيابة، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في الحادث الذي وقع إثر قيادته تروسيكل دون ترخيص، ما أدى إلى انقلابه بترعة نجع حمادي الغربية بدائرة مركز أبوتيج، وأسفر عن مصرع 9 أطفال.



وشهدت الجلسة حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية، حيث تم إيداعه بحجز المحكمة، وبعد اطلاع هيئة المحكمة على أوراق القضية وطلب الدفاع أجلاً للاطلاع وسماع المرافعة، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة السبت المقبل.



وكانت نيابة أبوتيج قد قررت في وقت سابق حبس المتهم، رمضان. ع. ع، على ذمة القضية رقم 4182 لسنة 2026 جنح مركز أبوتيج، لمدة أربعة أيام مع التجديد في المواعيد القانونية، وذلك عقب استقرار حالته الصحية وخروجه من مستشفى أبوتيج، لاستكمال التحقيقات في واقعة انقلاب التروسيكل التي أودت بحياة الأطفال التسعة.