ماركا الإسبانية: إمام عاشور أمير بلا تاج يقود مصر لكتابة التاريخ

أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالمستوى اللافت الذي يقدمه إمام عاشور مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، مؤكدة أن نجم الأهلي أصبح أحد أهم مفاتيح اللعب في تشكيلة الفراعنة، بعدما سجل هدفًا رائعًا أمام بلجيكا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يهز الشباك مجددًا برأسية أمام أستراليا في دور الـ32.

إمام عاشور

وأكدت الصحيفة أن إمام عاشور يؤدي دور "الجناح الوهمي" بامتياز، بفضل تحركاته المستمرة لطلب الكرة وقدرته على الاحتفاظ بها تحت الضغط، إلى جانب مساهمته في منح محمد صلاح وعمر مرموش وبقية لاعبي المنتخب حلولًا هجومية متنوعة تصنع الفارق في المباريات.

وأضافت ماركا أنه رغم تتويج محمد صلاح بجائزة رجل المباراة، فإن الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر وبلوغه هذا الدور لم يكن ليتحقق بالشكل نفسه دون الأداء المؤثر لإمام عاشور، واصفة إياه بـ"الملك بلا تاج" ودوره المحوري في مسيرة الفراعنة بالمونديال.