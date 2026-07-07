صحيفة A Bola تهاجم رونالدو: حان وقت النهاية.. غرورك يمنعك من قبول دور البديل

شنت صحيفة A Bola البرتغالية هجومًا حادًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته الدولية، معتبرة أن حقبته مع المنتخب استمرت لفترة أطول مما ينبغي.

كريستيانو رونالدو

وقالت الصحيفة إن التغيير لا يجب أن يقتصر على الجهاز الفني، بل يجب أن يمتد إلى داخل الملعب أيضًا، مشيرة إلى أن رونالدو يجب أن يتنحى عن مكانه، خاصة أن غروره – بحسب وصفها – لا يسمح له بقبول دور البديل رغم وجود لاعبين يقدمون مستويات أفضل في الوقت الحالي.

وأضافت A Bola أن إصرار رونالدو على المشاركة طوال 90 دقيقة كان له تأثير سلبي على أداء منتخب البرتغال في كأس العالم، مؤكدة أن مشوار الفريق في البطولة كان من الممكن أن يكون مختلفًا بشكل كبير لو تم التعامل مع الأمر بصورة فنية بعيدًا عن الأسماء والتاريخ.