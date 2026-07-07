فتحي سند: لقطة حسام حسن مع علم فلسطين شجاعة

أشاد الإعلامي فتحي سند باللقطة التي ظهر خلالها المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وهو يحمل علم فلسطين، مؤكدا أنها عكست موقفا شجاعا ورسالة إنسانية واضحة في أعقاب الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026.

وقال فتحي سند، خلال ظهوره ببرنامج من القاهرة عبر قناة أون سبورت، إن حسام حسن لم يلتفت إلى أي عقوبات أو تداعيات محتملة، وكان يدرك أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان الشعوب العربية، معتبرًا أن حمله لعلم فلسطين كان موقفا نابعا من قناعة شخصية.

وأضاف سند أن الجماهير الفلسطينية والجماهير العربية كانت ولا تزال من أكبر الداعمين للمنتخب المصري في مختلف المحافل، مشيرا إلى أن هذا الدعم ظهر بوضوح خلال مشوار الفراعنة في البطولة، وهو ما منح لقطة حسام حسن صدى واسعا بين الجماهير العربية.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد حمل أبعادا تتجاوز كرة القدم، ورسالة تعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني.