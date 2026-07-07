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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام معسكر منتخب الصالات استعداداً لأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

اختتم اليوم المنتخب المصري لكرة الصالات معسكره المغلق الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي المكثف للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات التي تستضيفها المغرب 2026.

وصرح نادر رشاد المدير الفني لمنتخب مصر، بأن المعسكر قد اختتم اليوم بالفوز على منتخب الغربية وديا بنتيجة 8-1، في مباراة شهدت مشاركة جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، مؤكداً رضاه التام عن المردود العام والنتائج التي تحققت خلال فترة المعسكر.

ويقود كتيبة منتخب الصالات جهاز فني وإداري وطبي يتكون من: نادر رشاد مديراً فنياً، ويعاونه المعتز بالله سامي مدرباً عاماً، وأيمن عبدالرحمن مدرباً لحراس المرمى، ونور الدين فرحان مديراً إدارياً، والدكتور مصطفى محمد حسنين طبيباً للمنتخب، ويعاونه وليد حسن نصار كمدلك، وحسني نصر للمهمات.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الأفريقية بالتساوي مع نظيره المغربي بثلاثة ألقاب لكل منهما.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد فكري، جمال عبد الناصر، أنس خالد.
واللاعبون: علاء عيسى، خالد يسري، إبراهيم السيد، هاني حسين، أحمد علي، محمد جمال، محمد سعيد، محمد الوتيدي، أيمن أبو رواش، علي فرج، عبد الرحمن سيد، محمد طلعت، محمد أحمد السيد.

المنتخب المصري لكرة الصالات المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

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