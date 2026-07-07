منتخب مصر يستعد لسيناريو ركلات الترجيح قبل موقعة الأرجنتين

حرص الجهاز الفني لـ منتخب مصر على تخصيص جانب من التحضيرات لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، للتدريب على تنفيذ ركلات الترجيح، تحسبًا لامتداد المباراة إلى الوقتين الإضافي ثم ركلات الحسم.

وجاءت هذه الخطوة ضمن برنامج الذي الجهاز الفني لـ منتخب مصر الموضوع استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب، في إطار الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة خلال اللقاء.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مشواره التاريخي بالمونديال، بعدما تأهل لأول مرة إلى دور الـ16 عقب تخطي أستراليا بركلات الترجيح، ليصطدم بالأرجنتين في مواجهة قوية لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.